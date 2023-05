Entnahmeplan So wird aus dem Ersparten eine Rente

Wie hoch die Zusatzrente ausfällt, hängt von der Höhe des Ersparten und von der Wahl der Wertpapiere ab. Wissenschaftler der Trinity-Universität in Texas errechneten vor Jahren, dass sich Anleger in der Vergangenheit über 30 Jahre jedes Jahr vier Prozent des Kapitals auszahlen konnten, ohne dass das anfangs eingezahlte Vermögen aufgebraucht wird. Das Geld steckte in diesem Fall zu 60 Prozent in Aktien, zu 40 Prozent in Anleihen. Zu einem ähnlichen Ergebnis kam eine Studie der Universität Mannheim. Bei 100.000 Euro Startkapital betrüge die Auszahlung demnach immerhin 4000 Euro im Jahr oder rund 333 Euro pro Monat. Und: Das Erbe bleibt unangetastet.