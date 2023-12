Erwerbsminderungsrente Diese Richtlinien gelten 2023 und 2024 für Betroffene

Für die Rückkehr sollen die Erkrankten Rehas absolvieren. Die Deutsche Rentenversicherung spricht selbst vom Grundsatz „Reha vor Rente“. So ganz schnell gibt es eine Erwerbsminderungsrente also nicht. Wenn die Krankheit aber so schwer ist, dass eine Reha das Problem nicht lösen kann, kann eine Erwerbsminderungsrente infrage kommen. Die wird dann entweder in abgestufter oder in voller Höhe ausgezahlt.