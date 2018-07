Ex-Star Mehmet Göker „Unendlich viel Kohle“

Der letzte Prozess gegen Göker fand im vergangenen März in Kassel statt – bei dem der Angeklagte natürlich nicht erschien. Göker lebt nicht mehr in der Villensiedlung, die man in dem letzten Film aus dem Jahr 2015 über ihn sehen kann. Auch Villen von ihm in der Türkei sind von Gläubigern gepfändet worden. Er sagt, er habe keinen Bock mehr auf die Nachbarn gehabt. Er hat sich jedenfalls verkleinert und ist mit seinem Neffen in ein Penthouse mit Haushälterin gezogen, von dem man einen Blick über die Bucht von Kuşadası hat. Auch den Vertrieb von Krankenversicherungen in der Türkei hat Göker wieder aufgegeben – zu gering die Prämien.