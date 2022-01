Familienversicherung 2022: So versichern Sie die Familie kostenlos

Familienmitglieder, die in der Familienversicherung mitversichert werden, dürfen selbst nur ein geringes Einkommen haben. So liegt die Einkommensgrenze für die Familienversicherung derzeit bei 470 Euro im Monat. Als Gesamteinkommen zählen dabei die Einkünfte nach dem Steuerrecht. Regulär Angestellte können also auch Werbungskosten von ihren Einnahmen abziehen.