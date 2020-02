Fehlerhafte Beitragserhöhungen „Zahlungen in Milliardenhöhe“: PKV-Versicherte können auf Erstattung hoffen

Private Krankenversicherer (PKV) müssen Beitragserhöhungen in ihren Tarifen gegenüber den Versicherten begründen. Was in einem solchen Informationsblatt zu stehen hat, darüber streiten sich Versicherte und PKV-Anbieter seit Jahren. Viele Versicherer beließen es in der Vergangenheit bei allgemeinen Erklärungen, die bei allen Tarifen mehr oder weniger gleich aussahen. Ob das zulässig war oder nicht, darüber sind sich die Gerichte nicht einig. Ende Januar entschied das Oberlandesgericht Köln, dass das Begründungsschreiben der Axa Krankenversicherung in bestimmten Fällen unwirksam gewesen sei (9 U 138/19). Der Kölner Rechtsanwalt Ilja Ruvinskij vertritt einen Versicherten bei seiner Klage gegen den Krankenversicherer Axa. Im Interview erklärt er, warum das Kölner Urteil für viele andere Versicherte wichtig sein könnte.