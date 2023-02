Finanzierung der Pflegeversicherung: Das Haus vor dem Sozialamt retten?

Haben beschenkte Kinder früher Aufwendungen für die Immobilie getragen (etwa eine Kostenbeteiligung oder Mitarbeit beim Bau) oder sich an Pflegekosten beteiligt, kann dies im Schenkungsvertrag noch extra berücksichtigt werden. Verzichten Kinder im Schenkungsvertrag auf Erstattungsansprüche für solche Leistungen, könnte dies eine Gegenleistung für die Schenkung darstellen. Der zu berücksichtigende Wert (also die Obergrenze für den Wertersatz an den Pflegekosten) kann so unter Umständen noch weiter gesenkt werden.