Roßbach meldete aber auch möglichen Änderungsbedarf am Flexirentengesetz an. Heute müsse der Verdienst, der auf die Rente anzurechnen sei, nämlich erst prognostiziert werden - erst später werde exakt abgerechnet. So könne die Rente rückwirkend geändert werden müssen. „Das kann sehr aufwendig werden“, sagte sie. An die Adresse der Politik sagte die oberste Vertreterin der Rentenversicherung: „Das Gesetz sieht hier ja vor, dass die Regelung evaluiert werden soll.“ Die Ergebnisse müsse man abwarten - „und dann gegebenenfalls zu angepassten Lösungen kommen“.