Frührente beantragen: So gelingt die Rente mit 63

Um Ihre Rentenpunkte zu berechnen, gilt folgender Maßstab: In jedem Jahr, indem Sie so viel verdienen wie der Durchschnitt in Deutschland, erhalten Sie einen Rentenpunkt. Laut Statista lag das Durchschnittsgehalt in Deutschland 2021 bei ca. 4.100 Euro brutto. Sie erhalten jährlich nur einen halben Rentenpunkt, wenn Sie halb so viel wie der Durchschnitt verdienen. Sollten Sie mehr als die Beitragsbemessungsgrenze verdienen, zahlen Sie für den übersteigenden Teil keine Beiträge, bekommen in dem Fall aber auch keine Rentenpunkte berechnet. Im Fall von Kindererziehungs- und Pflegezeiten wird von der Rentenversicherung ein hypothetisches Gehalt angesetzt, welches sich am Durchschnittswert orientiert.

Rentenpunkte kaufen können Sie, um ihre Rente zu verbessern oder auf die Mindestversicherungszeit zu kommen. Das geht über die Deutsche Rentenversicherung: Diese teilt Ihnen mit, welchen Betrag Sie monatlich zahlen müssen, um Ihren gewünschten Rentenbetrag zu erhalten. Der Mindestbeitrag beträgt aktuell circa 80 Euro, der Höchstbetrag 1300 Euro. Um Rentenpunkte erwerben zu können, müssen Sie mindestens 50 Jahre alt sein.