Gängige Vorurteile Fünf Mythen über die PKV

Natürlich wechseln vor allem jüngere Erwachsene in eine Privatversicherung. Sei es, weil sie sich selbstständig machen und die Versicherungsart wählen können, oder weil sie als Besserverdiener unter den Angestellten nun ebenfalls wählen dürfen. Vor allem für Menschen unter 40 spart die PKV Geld, weil die Tarife zunächst niedrig ausfallen – oft deutlich geringer als in der Gesetzlichen, die sich am Einkommen des Versicherten orientiert.

Auch Beamte sind in den allermeisten Fällen privat versichert und bekommen von ihrem Dienstherrn Beihilfe zu den Krankheitskosten. Beamte machen inzwischen die Mehrheit unter den PKV-Kunden aus, darunter befinden sich überdurchschnittlich viele Frauen. Ganz im Gegensatz dazu sind unter den Selbstständigen und freiwillig Versicherten in der PKV die Männer in der Mehrzahl.