GDV Beitragseinnahmen deutscher Versicherer erreichen Rekordwert

Die Deutschen haben im vergangenen Jahr unerwartet viel Geld in Versicherungen gesteckt. Die Beitragseinnahmen der deutschen Versicherer stiegen um 6,7 Prozent auf die Rekordsumme von 216 Milliarden Euro, wie der Branchenverband GDV am Mittwoch in Berlin mitteilte. Verbandspräsident Wolfgang Weiler sprach von einem ausgesprochen zufriedenstellenden Jahr.