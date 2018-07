Geförderte Baufinanzierung Die größten Hürden beim Wohn-Riester

Den Deutschen vergeht allmählich die Lust an der Riester-Rente. Die staatlich geförderte Altersvorsorge wird von Jahr zu Jahr unbeliebter. Insbesondere Riester-Verträge auf der Basis von Rentenversicherungen verzeichnen nach Angaben des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales mehr Kündigungen und Vertragsabgänge als Neuabschlüsse. Im ersten Quartal sank die Zahl der Riester-Versicherungen nochmals um 24.000. So setzt sich der seit einigen Jahren etablierte Negativtrend weiter fort – auch wenn das nur wenig am Bestand von rund 16,6 Millionen Riester-Verträgen in Deutschland ändert. Allerdings wird nach Schätzungen jeder fünfte Vertrag auch nicht weiter bespart.