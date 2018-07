Geförderte Baufinanzierung Die größten Hürden beim Wohn-Riester

Wohn-Riester ist insgesamt recht flexibel. Bei Arbeitslosigkeit oder Einkommenseinbußen können die Sparraten auch ausgesetzt werden. Dann aber fällt die staatliche Förderung weg, so dass zumindest die Zahlung des Sockelbetrags von 60 Euro empfehlenswert ist. Dann fließen die Riester-Zulagen weiter.



Zudem ist es möglich, schon vor Vertragsende die angesparte Summe ganz oder teilweise aus einem Riester-Vertrag zu nehmen, um damit eine Immobilie zu finanzieren. Interessant ist das vor allem bei Riester-Bausparverträgen in der Ansparphase. Da es oftmals sechs und mehr Jahre dauert, bis das Bauspardarlehen zugeteilt wird, kann so schon etwas früher mit dem Hausbau oder -kauf begonnen werden.



Zudem lassen sich Riester-Verträge umwandeln. Beispielsweise lässt sich auch ein Riester-Banksparplan später noch in einen Wohn-Riester-Vertrag umwandeln. Auch wer berufsbedingt umzieht, verliert die bisherige staatliche Förderung nicht, wenn er die Immobilie im Ruhestand wieder nutzt. Auch bei Verkauf der Immobilie bleibt die Förderung erhalten, sofern der Sparer innerhalb von fünf Jahren erneut in eine selbstgenutzte Immobilie investiert.