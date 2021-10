Gesellschaft „Das Grundeinkommen könnte den Immobilienmarkt entzerren“

Aber auch zahlreiche internationale Experimente zum BGE sind gescheitert.

Weshalb gescheitert? Sie sind durchgeführt und abgeschlossen worden, Berichte liegen vor. All diese Feldexperimente sind methodisch allerdings nur sehr begrenzt aussagekräftig. Es ist grundsätzlich eine andere Situation, ob Menschen durch die Teilnahme an einem Feldexperiment in eine privilegierte Situation geraten, die von begrenzter Dauer ist, oder ob dieses „Privileg“ eines ist, das für alle Menschen gilt – und zwar über die gesamte Lebensspanne. Im ersten Fall müssen die Personen ihre Entscheidungen innerhalb des Projekts so treffen, das sie auch für die Zeit nach dem Projekt, also bei Rückkehr zu alten Bedingungen, noch Bestand haben können. Im zweiten Fall gibt es diese Einschränkung nicht. Darüber hinaus bleibt bei den Feldversuchen die normative Vorrangstellung von Erwerbstätigkeit erhalten, denn sie gilt außerhalb des Experiments weiterhin – die Teilnehmer können sich nicht außerhalb dieses gesellschaftlichen Konsenses bewegen. Kurz gesagt: Das bedingungslose Grundeinkommen lässt sich nicht testen. Um es zu „testen“, muss man es einführen. Die Mündigkeit der Bürger, in diesem Fall ihr vernünftiger Umgang mit mehr Geld, lässt sich auch nicht testen. Aber Mündigkeit ist die Voraussetzung unserer Demokratie. Dieser Punkt ist mir wichtig, weil in der gesamten Debatte so getan wird, als wäre der vernünftige Umgang mit Möglichkeiten zweifelhaft. Aber genau auf dieser Annahme fußt unser gesamtes politisches und gesellschaftliches System.