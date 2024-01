Gesetzliche Rente So viel Rente gibt es wirklich

Auch nachdem sich die Aufregung über das Unwissen von Grünen-Spitzenpolitikerin Lang wieder etwas gelegt hatte, kochten Debatten über die Rente, ihre Höhe und die Altersversorgung in Deutschland hoch. Kein Wunder: Deutschland steuert auf (noch größere) demografische Herausforderungen zu. In den kommenden Jahren gehen besonders geburtenstarke Jahrgänge in Rente. Der Jahrgang 1964 ist hier spitze, mit knapp 1,4 Millionen Personen. Zum Vergleich: Der Jahrgang 2004, der dieses Jahr also 20 wird, erreicht nicht einmal 800.000 Menschen.



Lesen Sie auch: Wie viel Rentenbeitrag muss ich zahlen?



Daran ändert sich vorerst wenig. Noch bis zum Jahrgang 1972, der erst gegen Ende der 2030er-Jahre in Rente geht, beträgt die Anzahl der Personen über eine Million. Die als Erwerbstätige und damit auch Renten-Beitragszahler nachwachsenden Jahrgänge machen bestenfalls mal 830.000 oder knapp 840.000 Menschen aus.