Global Wealth Report Börsenboom treibt Geldvermögen: Privatpersonen verfügen über 192 Billionen Euro

In Deutschland stieg das Bruttogeldvermögen nach Allianz-Angaben um 7,2 Prozent auf gut 6,66 Billionen Euro. Dies sei der stärkste Anstieg seit der Jahrhundertwende. Beim Netto-Geldvermögen pro Kopf – also abzüglich Schulden – blieb Deutschland demnach mit knapp 57.100 Euro in der Rangliste der 20 reichsten Länder weltweit auf Platz 18.