Grundrente Was Sie 2023 über die Grundrente wissen sollten

Zuerst geht es um die Höhe der Einzahlungen in den 35 (oder mehr) Beitragsjahren. Hier gilt: Für jedes Jahr, in dem man in die Rentenkasse einzahlt, gibt es eine bestimmte Anzahl an Punkten (Entgeltpunkte). Die Menge der Entgeltpunkte richtet sich danach wie viel man in einem Jahr verdient hat. Denn: Mit dem Verdienst steigt – vereinf­acht gesagt ­­­­- auch der Beitrag, den man in die Rentenkasse einzahlt. Einen vollen Punkt erhält man für jedes Jahr, indem man so viel verdient hat wie der Durchschnittsdeutsche und daher auch einen durchschnittlichen Beitrag eingezahlt hat. Ist der Verdienst niedriger, gibt es weniger als einen Punkt. Ein Beispiel: Hat man die Hälfte vom Schnitt verdient, hat man auch nur etwa die Hälfte an Beiträgen eingezahlt. Somit gibt es 0,5 Punkte. Um Anspruch auf die Grundrente zu haben, muss man im Durchschnitt aller Beitragsjahre mehr als 30 aber weniger als 80 Prozent verdient haben. Man muss also auf mehr als 0,3, aber weniger als 0,8 Punkte pro Jahr kommen. Jahre, in denen man unter 0,3 Punkte erhalten hat, fallen raus. Das kann es zum Beispiel bei Minijobbern geben.