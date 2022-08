Gutachten für das Bundesfinanzministerium Kommt die Aktienrente auf Pump?

Immerhin plädieren die Autoren des Gutachtens aber für ein „Opt-Out“, also ein Abwahlrecht. So solle es bei Einführung einer Pflicht-Kapitalrente zumindest die Ausstiegsmöglichkeit „in eine begrenzte Zahl von zertifizierten, ähnlich breit gestreuten Anlageprodukten geben, die transparent ihre Gebühren ausweisen“. Wie genau solche Verträge definiert werden und welche Anforderungen an die Anbieter gestellt würden, bleibt offen. Bestehende staatliche Zusagen bei anderen Formen der Altersvorsorge, etwa bei der Riester-Rente, sollten durch neue Angebote „nicht tangiert werden“, heißt es im Gutachten.