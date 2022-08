Gutachten für das Bundesfinanzministerium Kommt die Aktienrente auf Pump?

Eine Rolle spielt in der Debatte auch die schon lange geplante Reform der Riester-Rente. Die staatlich geförderte Altersvorsorge ist in Verruf geraten, die Anzahl der Verträge sinkt mittlerweile. Obwohl eine solche Reform schon im Koalitionsvertrag 2018 stand, wurde sie bisher nicht angegangen. Nun stünde das Thema „mit hoher Priorität auf der Agenda für die kommenden vier Jahre“, schreibt der Beirat. Unklar bleibt, ob das wirklich Realität oder Wunschdenken der Wissenschaftler ist. Doch wofür sprechen sich die Wissenschaftler in ihrem Gutachten selbst aus? Die wichtigsten Punkte.