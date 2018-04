Handelsblatt testet: Warum sich ein Vergleich von Autokreditzinsen nun besonders lohnt

Die Kreditinstitute treffen die Klagen in einer Zeit, in der die Marge im Geschäft mit Autokrediten seit zehn Jahren fällt, sagt Finanzberater Herbst. Das liege teilweise an gefallenen Leitzinsen, aber auch am schärferen Wettbewerb. Zudem hätten Banken ihre niedrigeren Refinanzierungskosten weitergegeben. „Günstiger als jetzt können die Zinsen für Autokredite kaum noch werden“, sagt Herbst. Im Gegenteil: Sollte die Europäische Zentralbank (EZB) im kommenden Jahr den Leitzins anheben, dürften die Darlehenszinsen langsam, aber sicher steigen.