Hochwasserkatastrophe: Flutkatastrophe wird für Provinzial zum größten Schaden der Geschichte

Die Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen wird für den Versicherer Provinzial der teuerste Schaden seiner Firmengeschichte. Bis Montag hätten die Kunden mehr als 33.000 Schäden mit einem Volumen von 761,3 Millionen Euro gemeldet, teilte der zur Sparkassen-Finanzgruppe gehörende Versicherer am Dienstag in Münster mit.