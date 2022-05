Influencer und ihre Geldanlage Diana zur Löwen: „Ich habe mein Wissen überschätzt“

Wann glauben Sie denn, wäre der ideale Zeitpunkt, etwas übers Geldanlegen zu lernen?

Es wäre toll gewesen, wenn ich das in der Schule gelernt hätte, dann hätte ich früher anfangen und auch mal das Taschengeld oder das Geld zum Geburtstag investieren können. Ich würde mir auch wünschen, dass junge Menschen noch mehr an das Thema herangeführt werden, denn je länger man das Geld anlegen kann, desto besser ist es für die Rente. Gerade Frauen haben auch nochmal größere Probleme, fürs Alter vorzusorgen, weil sie so viel Carearbeit leisten. Auch da würde ich mir wünschen, dass man das in der Schule lernt.



Lesen Sie auch: So baut man ein solides Anlageportfolio auf