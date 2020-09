Insolvenzen Experten erwarten Welle von Privatpleiten

Trotz des bundesweiten Rückgangs im ersten Halbjahr gab es auch vier Bundesländer mit steigenden Fallzahlen. An der Spitze liegt hier abermals Bremen mit einem Plus von 8,3 Prozent, vor Sachsen (plus 2,5 Prozent), Baden-Württemberg (plus 2,3 Prozent) und Hessen (plus 1,6 Prozent).