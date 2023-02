Kapitaldeckung für die Rente: Rettet die Aktienrente!

Geht's noch? Nur weil die Aktienrente politisch bei angespannter Haushaltslage schwer durchsetzbar ist und von SPD und Grünen bestenfalls halbherzig unterstützt wird, wird die Idee nun bis zur Unbrauchbarkeit verwässert? Gerne als Vorbilder genannte Länder machen es vor: etwa Schweden mit seinem als Rentenergänzung genutzten AP7-Fonds. Der investiert zu 60 Prozent in Nordamerika, zu 19 Prozent in Asien, zu 16 Prozent in Europa („AP7 Aktiefond“). Die größten Positionen sind Apple und Microsoft, genau wie im weltweiten Aktienindex MSCI World. Zu 100 Prozent in die schwedische Post zu investieren, darüber würde man in Schweden wohl nicht einmal lachen – viel zu abwegig!