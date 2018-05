Welches Potenzial hat die betriebliche Altersvorsorge?

Mittlerweile sorgen vor allem in großen Unternehmen schon viele Menschen so für das Alter vor. Bei kleinen und mittelgroßen Unternehmen gibt es noch sehr viele Arbeitnehmer ohne eine betriebliche Altersvorsorge. Hier besteht noch Nachholpotenzial. Viele wissen gar nicht, inwieweit sich auch eine betriebliche Altersvorsorge tatsächlich lohnen kann. Zum Beispiel fallen für monatliche Beträge bis zu 260 Euro, also 3.120 Euro im Jahr, keine Steuern oder Sozialabgaben an. Wenn man also 200 Euro monatlich vom Bruttogehalt in die betriebliche Altersvorsorge einzahlt, dann ist das Nettoeinkommen um rund 100 Euro geringer. Auf den ersten Blick ist das zwar weniger netto auf der Gehaltsabrechnung, ermöglicht aber mit wenig eigenem Geld eine hohe monatliche Sparrate. 200 Euro fließen so nämlich monatlich in die Altersvorsorge.