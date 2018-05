Das klingt, als ob die meisten bei dem Thema pessimistischer wären, als sie es sein müssten. Ist das so?

Pessimistisch müssen nur diejenigen sein, die sich nicht aktiv mit dem Thema Altersvorsorge auseinandersetzen. Dabei ist ein optimistischer Umgang mit dem eigenen Rentenalter gar nicht so schwer zu erreichen. Durch das systematische Zusammenspiel von gesetzlicher Rente, betrieblicher Altersvorsorge und privaten Vorsorgelösungen ist die Zukunft planbar.

Welche Rolle kann die gesetzliche Rente in Zukunft denn noch spielen?

Sie bietet maximal noch eine Grundsicherung – auf sie allein sollte man sich nicht mehr verlassen. Denn diese reicht im Ruhestand bei Weitem nicht aus, da immer weniger Beitragszahler für immer mehr Rentner sorgen müssen. Als Beispiel: Ein Arbeitnehmer hat 45 Jahre ohne Lücken in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt. Im Rentenalter kann er dann laut der Deutschen Rentenversicherung im Durchschnitt mit 1.419 Euro im Monat rechnen. Von diesem Betrag gehen jedoch noch Steuern und die Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung ab. Eine zusätzliche betriebliche und private Altersvorsorge ist daher nicht nur sinnvoll, sondern Pflichtprogramm.