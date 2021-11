Kfz-Versicherung Warum Sie für Ihr Auto bald mehr zahlen müssen

Ältere Fahrer wiederum profitieren meist von ihrer Schadensfreiheitsklasse, einem weiteren Einflussfaktor auf den Versicherungsbeitrag, den es aber nur in der Kfz-Haftpflicht und der Vollkaskoversicherung gibt. Für jedes Versicherungsjahr ohne Schaden steigen die Versicherten eine Stufe höher, meist zwischen 1 und 50. Bestimmte Risikopersonenkreise, etwa Fahranfänger oder junge Leute, müssen noch teils heftige Beitragsaufschläge hinnehmen. Grundsätzlich ist es möglich, dass ihnen Verwandte eine Schadenfreiheitsklasse übertragen - allerdings in begrenztem Umfang, je nach Jahren an Fahrerfahrung. Fahranfängern hilft das also meist nicht, weil sie eben noch keine Fahrerfahrung gesammelt haben. Wechselt ein Versicherter den Anbieter, kann er seine eigene Schadensfreiheitsklasse dabei mitnehmen.