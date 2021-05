Klimaschutz: Allianz verschärft Regeln für Stromkonzerne - RWE unter Druck

Die Allianz verschärft ihre Richtlinien für die Versicherung von Kohlekraftwerks-Betreibern und Kohlebergwerken. Von 2023 an will der Münchner Branchenriese keine Stromkonzerne mehr versichern, die mehr als 25 Prozent ihrer Energie oder insgesamt mehr als fünf Gigawatt Strom aus Kohle erzeugen. Dasselbe gelte für Unternehmen, die neue Kohlekraftwerke bauten, erklärte die Allianz am Montag, kurz vor der Hauptversammlung.