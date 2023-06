Konditionenvergleich Das sind die besten Premiumkonten

Doch wer wählt ein solches Premiumangebot und wie stark ist es nachgefragt? Denn die Banken würden diese extra teuren Konten sicherlich nicht anbieten, wenn es keine Nachfrage geben würde. „Das Girokonto Unlimited richtet sich an alle, die zu einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis ein Premiumkonto mit vielen Extras nutzen wollen – inklusive Gold-Kreditkarte, sehr umfangreichem Versicherungspaket mit 14 verschiedenen Leistungen und der Möglichkeit, weltweit gebührenfrei zu bezahlen und Bargeld abzuheben“, heißt es bei der Consorsbank. Zahlen dazu, wie viele Kunden das Premiumkonto gewählt haben, veröffentlich die Onlinebank nicht. Ebenso wie die Comdirect, die ebenfalls keine Zahlen nennt. „Das Girokonto Plus richtet sich an Kundinnen und Kunden, die ein vollumfassendes und sorgloses Konto suchen und dafür einen fairen Preis bezahlen möchten“, heißt es dort. FMH-Experte Herbst fasst es so zusammen: Diese Premiumkonten seien für die bequemen Kunden interessant, die lieber eine Pauschale für ein „All-inclusive-Paket“ bezahlen würden.