Krankengeld 2022 beantragen Höhe, Bezugsdauer und Berechnung im aktuellen Überblick

Ein Anspruch auf Krankengeld besteht, wenn der Arbeitnehmer, Auszubildene oder Bezieher von Arbeitslosengeld zum Zeitpunkt der Krankheit ein Mitglied bei einer gesetzlichen Krankenkasse ist. In der Regel zahlt also zunächst der Arbeitgeber das Gehalt weiter. Ist man allerdings nach der sechsten Woche weiterhin krankgeschrieben beziehungsweise arbeitsunfähig, erhält der Beschäftigte Geld von der Krankenkasse. Das gilt auch für neu eingestellte Arbeitnehmer, die innerhalb der ersten vier Wochen in ihrem neuen Job keinen Anspruch auf Entgeltfortzahlung Ihres Arbeitsgebers im Krankheitsfall haben. Auch hier springt die gesetzliche Krankenversicherung ein und zahlt den entsprechenden Betrag.