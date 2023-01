Krankenhaus-Zusatzversicherung: Die besten Tarife für das Einzelzimmer

Zumal gesetzlich Versicherte in der Regel das von ihrem Wohnort aus nächstgelegene geeignete Krankenhaus aufsuchen müssen, das von der gesetzlichen Krankenkasse zugelassen ist. Wer beispielsweise in einer Klinik in einer anderen Stadt behandelt werden möchte, die auf das Fachgebiet der geplanten Operation spezialisiert ist, der bekommt oft saftige Rechnungen, die von der Krankenkasse nicht übernommen werden. Wer eine freie Krankenhauswahl wünscht, dem kann eine Zusatzversicherung weiterhelfen. „Allerdings übernehmen viele Versicherer keine Behandlungskosten in einer Privatklinik, wenn kein Vertragsverhältnis mit der gesetzlichen Kasse des Patienten besteht“, gibt die Verbraucherzentrale zu bedenken. „Dies sollten Patientinnen und Patienten abklären, bevor sie sich in eine Privatklinik begeben.“