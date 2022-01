Krankenhaus-Zusatzversicherung Die besten Tarife für die Chefarzt-Behandlung

Eine unbedachte Bewegung und schon schießt der Schmerz in den Rücken. Und er will nicht weichen. Im Gegenteil, er strahlt ins Bein, ein diffuses Taubheitsgefühl setzt ein. Der Besuch beim Arzt bringt die niederschmetternde Diagnose: Bandscheibenvorfall; eine Operation ist zwingend nötig. Und zwar nicht in der renommierten Spezialklinik in der Nachbarstadt, sondern im Krankenhaus, in das der Orthopäde überweist. Das Mehrbettzimmer sorgt auch nicht für Begeisterung, schon gar nicht in Zeiten der Corona-Pandemie. Diese Situation erleben viele gesetzlich Versicherte so oder so ähnlich irgendwann.