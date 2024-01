Krankenhauszusatzversicherung Die besten Tarife für Chefarzt und Einzelzimmer

Wer gesetzlich versichert ist, kommt in diesen Genuss nur leider selten bis gar nicht. „Wer im Krankenhaus nicht in einem Mehrbettzimmer liegen will, kommt um eine Krankenhauszusatzversicherung nicht herum“, sagt Thorsten Bohrmann, Senior-Versicherungsanalyst beim Analysehaus Morgen & Morgen (M & M). „Neben der Leistung der Zimmerwahl werden auch gesondert berechenbare ärztliche Leistungen übernommen.“ Jochen Sunken von der Verbraucherzentrale Hamburg merkt allerdings an, dass eine solche Versicherung nicht notwendig ist – die Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung sind grundsätzlich ausreichend.