Krankenkassen Regierung knöpft sich Beiträge auf Betriebsrente vor

Beim Aufreger für Betriebsrentner, die den vollen Kassenbeitrag auf ihre Renten zahlen müssen, obwohl sie schon als Arbeitnehmer Beiträge auf die Einzahlungen geleistet hatten, gibt es Bewegung. Beim am Mittwoch vom Gesundheitsausschuss des Bundestages verabschiedeten Versichertenentlastungsgesetz, das ab 2019 die paritätische Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung wieder einführen und die Beitragszahler um acht Milliarden Euro pro Jahr entlasten soll, wurde auch das Thema Krankenkassenbeiträge und Betriebsrenten in einem Punkt aufgegriffen. Demnach sollen künftig jene Rentner von den Beiträgen befreit sein, die nach dem Ende eines Arbeitsvertrags den Lebensversicherungsvertrag einer Pensionskasse privat fortführen, ohne dass der Arbeitgeber daran noch beteiligt ist. Das hatte jüngst auch das Bundesverfassungsgericht so entschieden. Noch stehen zwei Beratungen über den Gesetzentwurf im Bundestag an, aber mit Änderungen bei den Betriebsrenten ist nicht zu rechnen.