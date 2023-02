Krankentagegeld: Die besten Policen für den Ernstfall

Was erst mal nicht so wild klingt, ist eine deutliche Lücke – und es kann noch schlimmer kommen. Denn das Einkommen wird lediglich bis zur Höhe der Beitragsbemessungsgrenze berücksichtigt. „Die maximale Höhe des Krankengeldes der Gesetzlichen Krankenversicherung beläuft sich auf 116,38 Euro kalendertäglich im Jahr 2023“, erläutert Bohrmann. „Liegt man also über der Beitragsbemessungsgrenze, wird die Lücke noch größer.“ Je mehr der Versicherte verdient, desto größer also die Einbußen.