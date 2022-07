Krankenversicherung Wofür ist eine PKV-Anwartschaft gut?

Gleichwohl können persönliche Umstände oder auch Wünsche ganz individuell betrachtet die Krankenzusatzversicherung für ihn attraktiv machen. Gehen Sie aber mit nüchternem Blick und dem Fokus auf die Wirtschaftlichkeit an die Zusatzversicherung heran. Gerade beim Zahnbereich kann eine Bildung von Rücklagen effektiver sein. Dies ist natürlich auch von dem Zustand und der Prognose der eigenen Zähne abhängig. Zeichnen sich Probleme ab, spricht das eher für die Zahnzusatzversicherung.



Ihr Vorteil: Weil Ihr Sohn aus der privaten Krankenversicherung kommt, verlangen die Versicherer im Normalfall keine gesonderte Gesundheitsprüfung für die Zusatzversicherung. Unter Umständen können auch Alterungsrückstellungen, die er evtl. im Laufe seiner Zeit in der PKV für später aufgebaut hat, angerechnet werden. Dies aber bei Kindertarifen meist nicht der Fall. Fakt ist, dass man so einfach sonst nicht an eine Zusatzversicherung gelangt. Daher kann man diese im Zweifel auch erstmal mitnehmen und später immer noch kündigen, wenn sie doch nicht gebraucht wird.