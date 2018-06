Lebensversicherung: Mehr Transparenz wagen

Ein Mangel an Informationen führt meist zu unüberlegten Entscheidungen. Viele Versicherte wissen momentan nicht, was ihnen zusteht und was nicht. Ebenso unbekannt ist vielen, dass sie keinen individuellen Sparvertrag abgeschlossen haben, sondern in den gemeinsamen Topf eines Kollektivs einzahlen. Überschüsse und Anteile an den Bewertungsreserven sind in der Lebensversicherung kein individuelles Eigentum.