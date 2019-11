Lebensversicherung-Vergleich Zum Schutz Angehöriger: Die besten Risiko-Policen

Auch wer während der Laufzeit der Police anfängt zu rauchen, muss das dem Versicherer mitteilen, wenn Rauchen in den Versicherungsbedingungen als Gefahr definiert sind. „Zwar hat der Versicherer dann ein gesetzliches Kündigungsrecht, aber die meisten Versicherer verzichten ausdrücklich darauf“, so M&M-Experte Ludwig. Aber natürlich erhöhe sich der monatliche Beitrag in diesem Fall. Außerdem gebe es bei einigen Anbietern bei Gefahrverringerung – die versicherte Person wird Nichtraucher – auch die Möglichkeit, dass die Umstellung auf einen Nichtraucher-Tarif geprüft wird. „Dann kann es billiger werden, wenn ich mit dem Rauchen aufhöre“, so der Experte.