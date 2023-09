Lebensversicherungen Ist das die Wende zum Besseren?

So einfach ist es nicht. Das weiß Grund: „Auch ein zu abrupter Zinsanstieg kann zu Verwerfungen führen.“ Denn Lebensversicherer haben fast 80 Prozent des für die Kunden gehaltenen Kapitals zu festen Zinsen angelegt. Steigende Zinsen bieten ihnen die Chance, damit wieder mehr Ertrag herauszuholen. Zugleich aber verlieren die früher gekauften, niedriger verzinsten Papiere an Wert. Ende 2022 hatten Lebensversicherer so knapp 100 Milliarden Euro an stillen Lasten aufgebaut: Kursverluste der gehaltenen Anleihen, die sie allerdings nicht bilanzieren müssen, solange die Anleihen bis zur Endfälligkeit gehalten werden sollen – die Versicherer also 100 Prozent ausgezahlt bekämen.