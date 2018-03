Lebensversicherungen: Nachfrage zieht wieder an

Zugleich warb der MLP-Chef erneut um Geduld bei den Aktionären und verwies auf das nächste Jahr. "In diesem Jahr reduzieren wir nochmals die Kosten, so dass ab 2017 auch unser Ergebnis auf einem deutlich höheren Sockel sein wird." Im vergangenen Geschäftsjahr war der Gewinn des Unternehmens um ein Drittel eingebrochen. MLP will am Donnerstag die Bilanz für das zweite Quartal und das erste Halbjahr vorlegen.