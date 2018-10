Aber was, wenn es für all das Umschichten und Umsteuern an Fachpersonal fehlt? „Lebensversicherer müssen jetzt in Expertise in allen zulässigen Anlageklassen investieren“, sagt Hermann Weinmann von der Hochschule Ludwigshafen: „Das ist überlebenswichtig.“ Der Druck ist groß. Laut Bundesfinanzministerium hat etwa jeder dritte Anbieter nicht ausreichend viel Geld zurückgelegt, um die Renditegarantien der Kunden im Niedrigzinsumfeld auf Dauer erfüllen zu können. Die Aufsichtsbehörde BaFin hat inzwischen 34 Gesellschaften unter „intensivierte Aufsicht“ gestellt. Prognosen zeigten, dass „mittel- bis langfristig finanzielle Schwierigkeiten“ drohten.