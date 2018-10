Dass es nicht noch mehr ist, liegt an der Regulierung der Branche. Die Finanzaufsicht BaFin zwang die Versicherer seit 2011, in Summe 60 Milliarden Euro zurückzuhalten, um die Differenz zwischen den Zinsversprechen an die Kunden und den künftig voraussichtlich erzielbaren Zinsen in der Kapitalanlage finanzieren zu können. Das Problem: Weil die alten Garantien viel Geld binden, kann entsprechend weniger risiko- und chancenreich angelegt werden. Um ihre Reservepflichten erfüllen zu können, mussten Lebensversicherer im großen Stil Festzinsanlagen verkaufen, deren Kurse weit über den alten Kaufkursen notierten.