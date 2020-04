Leser fragen, die WiWo antwortet Wann Riester ein Minusgeschäft ist

Bietet der garantierte Beitragserhalt Riestersparern Vorteile? Sie können so doch zum Beispiel mit Fondssparplänen in Aktien investieren, ohne große Risiken einzugehen?

Das klingt gut. Es führt nur zu einem Problem: Die Anbieter müssen ja für diese Garantie einstehen. Und sobald die Aktienkurse mal abstürzen, wie zur Zeit im Zuge der Coronakrise, schichten sie das Geld dann oft um: raus aus Aktien, rein in sichere Anlagen wie Anleihen oder Cash. Schon in der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass oft zu ungünstigen Zeitpunkten Geld aus den Aktienmärkten abgezogen wird. Aktuell sind die Riester-Fondssparer bei DWS und Union Investment zum Beispiel kaum noch in den Aktienmärkten investiert. Das gibt kurzfristig Sicherheit, nimmt aber die Chance, an Kurserholungen zu verdienen.