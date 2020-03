Leser fragen, die WiWo antwortet Für wen Riester unschlagbar ist

Was ist mit denen, die mehr verdienen?

Bei Besserverdienern ist das in der Regel anders. Der Steuervorteil klingt zwar auch erst einmal ganz gut: 2100 Euro einzahlen, 700 Euro zurückbekommen. Das Problem ist nur: In der Einzahlungsphase ist Riester zwar von der Steuer befreit. In der Auszahlungsphase wird es aber voll besteuert. Das heißt, auf 100 Prozent der Riester-Rente muss man seinen persönlichen Steuersatz zahlen. In dem Sinne ist der Steuervorteil eigentlich nur eine Steuerstundung: Man muss jetzt keine Steuern zahlen, aber dafür später. Einen Vorteil gibt es nur dann, wenn der Steuersatz im Alter niedriger ist als heute. Das ist meist so, immerhin. Aber dadurch, dass auch die gesetzliche Rente mehr und mehr in der Auszahlungsphase besteuert wird, werden die Leute in Zukunft im Alter höhere Steuersätze zahlen, als wir alle das von unseren Eltern oder Großeltern kennen.