Mehmet Göker Der Vertriebsguru ist nun in Dubai aktiv – trotz Betrugsurteil in der Türkei

Gökers Anwalt teilt hingegen mit, die Verurteilung beruhe „auf einem Sachverhalt, der unzutreffend ist“. Göker sei selbst der Betrogene gewesen. Da das Verfahren sich „offenbar 'verselbstständigt' hatte“, sei die Strafe erlassen worden. Im juristischen Kontext bedeutet die Formulierung, dass eine Strafe erlassen wird, normalerweise, dass sie aufgehoben wurde, also faktisch nicht mehr relevant ist. Einen Nachweis dafür legt der Anwalt, auch auf Nachfrage, nicht vor. Was nun stimmt, ist unklar. Laut seinem Anwalt drohe Göker weder in der Türkei noch in Deutschland eine Inhaftierung. Er könne sich aufhalten, wo er wolle, und hinreisen, wohin er wolle. Das war nicht immer so.