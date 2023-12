Mehmet Göker Der Vertriebsguru ist nun in Dubai aktiv – trotz Betrugsurteil in der Türkei

Jetzt aber soll es vor allem in eine Richtung gehen: nach oben. „Weiter. Weiter. Immer weiter“, treibt er seine Vertriebler in einem der Videos an. Bei allen Informationen zum „Göker Konzept“ geht es auffällig oft ums Geldverdienen, aber kaum um den Nutzen der Versicherten. In Videos, die Göker veröffentlicht, prahlen überwiegend junge Leute mit ihrem Verdienst von mehreren Tausend Euro, am Tag. In einem anderen Video geht Göker durch ein Call-Center und fragt die Telefonisten: „Wie viel heute?“ Mal sind es 5000, mal 8000 Euro. Nur wenige müssen kleinlaut einräumen, noch gar nichts verdient zu haben. Göker zeigt mit dem Finger auf Leute im Raum: „Vier Mille.“ Der Finger wandert weiter. „Sieben Mille. Nur heute.“