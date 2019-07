Mehr Geld ab Juli Rentenerhöhung? Nur für Gutverdiener!

Dass Grundsicherungsempfänger nicht davon profitieren, wenn sie mehr Geld haben, wird immer wieder bemängelt. So sollte etwa die Mütterrente Frauen helfen, die viel Zeit als Hausfrau verbracht und so wenig Rentenpunkte gesammelt haben. Tatsächlich fallen aber eben viele dieser Frauen unter die Grundsicherung im Alter – und haben deshalb gar nicht von der Mütterrente profitiert.



Wenigstens in einem Punkt hat der Gesetzgeber die rigiden Bestimmungen zur Grundsicherung inzwischen geändert. Früher wurden auch Zusatzrenten, etwa Riester, komplett mit der Grundsicherung verrechnet. Private Vorsorge lohnte sich so für Niedrigverdiener überhaupt nicht. Seit vorigem Jahr dürfen Rentner, die Grundsicherung empfangen, nun 100 Euro Riesterrente im Monat komplett behalten. Übersteigt die Rente diesen Betrag, sind immerhin noch 30 Prozent des zusätzlichen Geldes anrechnungsfrei.