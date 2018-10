Melbourne Mercer Global Pension Index Deutschland belegt Spitzenplatz bei Renten-Ranking

Dass Deutschland deutlich besser abschneidet als in den Vorjahren, liegt allerdings weniger an erfolgreichen Rentenreformen. Hier spielt einzig das Betriebsrentenstärkungsgesetz eine Rolle, das Anfang des Jahres in Kraft getreten ist und von dem Lüder sagt, es müsse erst noch „mit Leben gefüllt werden“. Deutlich entscheidender ist jedoch dass Mercer zu diesem Jahr die Berechnung des Unterindexes geändert hat und neuerdings etwa die Verschuldung der Privathaushalte mit einbezieht.