Milliarden-Entlastung Unternehmen profitieren massiv von der Zinswende

Hinter den Pensionsverpflichtungen stehen die Leistungen, vor allem Renten, die Unternehmen an ihre derzeitigen und künftigen Betriebsrentner zahlen müssen. Für diese Verpflichtungen müssen die Unternehmen in ihren Bilanzen Rückstellungen bilden. Mit vorhandenem Pensionsvermögen können sie die Rückstellungen senken. In der Bilanz selbst wird dieses Vermögen nicht ausgewiesen; es taucht nur im Anhang auf. Zudem ist die Bildung von solchem Pensionsvermögen in Deutschland nicht verpflichtend. Durch eine spezielle Sicherungseinrichtung, den Pensions-Sicherungs-Verein, sollen Betriebsrentner in jedem Fall, auch bei einer Insolvenz, geschützt sein.