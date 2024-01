Nach der Kündigung Mit diesen vier Tipps holen Sie mehr Abfindung heraus

Doch diese Regelung für einen Spezialfall wird von vielen fälschlicherweise auf ganz andere Fälle übertragen. Dabei sei es eben „keineswegs in Stein gemeißelt, dass es eine Abfindung gibt“, sagt Fabian Beulke, Rechtsanwalt und Gründer des Start-ups Cleverklagen, das bei Abfindungsforderungen helfen will. „Abfindungen sind in den allermeisten Fällen ausschließlich Verhandlungssache.“ Gerade deshalb sei es so wichtig, sich einen auf das Thema spezialisierten Anwalt zu nehmen.