Nach der Kündigung Mit diesen vier Tipps holen Sie mehr Abfindung heraus

Es kann helfen, sich gedanklich auf das Kalkül des Arbeitgebers einzulassen. Steht ein Mitarbeiter zum Beispiel wenige Jahre vor der Verrentung, wird der Arbeitgeber ihm in den meisten Fällen keine Abfindung zahlen, die die ansonsten bis zum Vertragsende fällige Summe an Bruttolöhnen (zuzüglich bis zu etwa 20 Prozent Arbeitgeberanteil an den Sozialbeiträgen) übersteigt. Schließlich wäre das meist widersinnig: Der Arbeitgeber würde mehr Geld als im Alternativszenario „Weiterbeschäftigung“ ausgeben, gleichzeitig aber auf die Arbeitsleistung des Angestellten verzichten. Auch Angestellte können die Abfindung dann nutzen, um sich den Weg in eine Frührente zu ebnen – bestenfalls ohne finanziellen Nachteil.